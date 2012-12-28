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В России
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59 минут назад
В РФ утвердили календарь праздничных и выходных дней на 2027 год
Майские праздники в 2027 году пройдут 1-3 и 8-10 мая и продлятся всего в течение 6 дней.
Уточняется, что в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.
Кроме того, нерабочий день перенесён с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.
Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Также нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября, — говорится на сайте кабмина.
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