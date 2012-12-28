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В России
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сегодня, 11:03

В зоопарк Казани самолетом доставили восемь жирафов из Африки

В Казань из Намибии чартерным рейсом на грузовом самолете Ил-76 привезли восемь жирафов ангольского подвида.

В Казанский зооботсад впервые в истории привезли восемь жирафов из Намибии, — сообщила пресс-служба мэрии города.

Животных доставили в Россию самолетом Ил-76, что стало первым подобным случаем за 19 лет. В группу вошли три самца и пять самок ангольского подвида жирафов. После перелета животные благополучно прибыли в Казань и сейчас находятся в жирафятнике под наблюдением специалистов, — пишут «Известия».

По словам председателя комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, проект реализовали в рамках обновления зооботсада и туристической стратегии города.

«Группа из трех самцов и пяти самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад в российской истории принимает жирафов впервые», — заявили в мэрии столицы Татарстана.

В советское время в зооботсаду Казани содержался сетчатый жираф Лимба. Он был привезен из Рижского зоопарка, — передает РБК.

Жирафов в Россию доставили авиасообщением впервые за 19 лет, рассказал председатель комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, выезжавший в Намибию для координации процесса. Проект реализовали в рамках туристической стратегии столицы Татарстана и обновления Казанского зооботсада, созданных по инициативе раиса республики Рустама Минниханова.

«Доставка жирафов из Намибии в Казань – это амбициозный международный проект. Нам удалось объединить усилия намибийских партнеров, российских ведомств, перевозчика, зооботсада и довести эту работу до безопасного прибытия животных в Казань», — сказал инициатор и операционный куратор проекта Шавлиашвили.
жирафы
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