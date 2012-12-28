Губернатор Ростовской области сообщил о повреждениях нескольких домов и автомобилей после атаки БПЛА

Более 50 беспилотников сбили ночью над Ростовской областью. В результате падения обломков повреждены жилые дома, автомобили, газовые трубы и линии электропередачи, пострадавших нет.