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В России
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сегодня, 10:06
Губернатор Ростовской области сообщил о повреждениях нескольких домов и автомобилей после атаки БПЛА
Более 50 беспилотников сбили ночью над Ростовской областью. В результате падения обломков повреждены жилые дома, автомобили, газовые трубы и линии электропередачи, пострадавших нет.
«В Батайске повреждено остекление в частном доме. В Азове повреждены пять частных домов (остекление, кровля, заборы) и четыре автомобиля. В четырех домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам, подача газа приостановлена, угрозы нет. В двух местах произошел обрыв электропроводов. В Неклиновском районе повреждена кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов и четыре автомобиля», — написал он в соцсетях.
По его словам, после завершения работы оперативных служб сотрудники администраций приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — передает ТАСС.
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