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47 минут назад

15 млн россиян полностью перешли на неформальную занятость

Число россиян, для которых неформальный сектор стал единственным источником заработка, за год выросло на 185 тыс., почти до 15 млн. При этом совмещающих такую деятельность с работой в компаниях стало на 74 тыс., или на 9%, меньше, следует из расчетов FinExpertiza на основе данных Росстата, которые есть у «Известий».

Всего во II квартале 2026 года в неформальном секторе трудились 15,2 млн человек — максимум для этого периода за семь лет. Это 20,4% всех работающих россиян. К этой категории Росстат относит в том числе самозанятых, ИП и их сотрудников, а также работников предприятий, не зарегистрированных как юрлица.

В Ингушетии вне корпоративного сектора трудятся более двух третей жителей, а в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии — почти половина. Эксперты связывают тенденцию с развитием маркетплейсов, такси и доставки, гибким графиком и быстрыми выплатами. Однако такой сдвиг усиливает дефицит кадров в компаниях, а люди без страховых взносов рискуют остаться без полноценной пенсии и оплачиваемых больничных.
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