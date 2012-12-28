Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с автомобилем, а водитель электровелосипеда — с дорожным знаком
В России
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47 минут назад
15 млн россиян полностью перешли на неформальную занятость
Всего во II квартале 2026 года в неформальном секторе трудились 15,2 млн человек — максимум для этого периода за семь лет. Это 20,4% всех работающих россиян. К этой категории Росстат относит в том числе самозанятых, ИП и их сотрудников, а также работников предприятий, не зарегистрированных как юрлица.
В Ингушетии вне корпоративного сектора трудятся более двух третей жителей, а в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии — почти половина. Эксперты связывают тенденцию с развитием маркетплейсов, такси и доставки, гибким графиком и быстрыми выплатами. Однако такой сдвиг усиливает дефицит кадров в компаниях, а люди без страховых взносов рискуют остаться без полноценной пенсии и оплачиваемых больничных.
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