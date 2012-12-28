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В России
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сегодня, 14:51
Минздрав РФ внес изменения в порядок проведения медосмотра и диспансеризации
Минздрав предписал по-новому проводить медицинские осмотры и диспансеризацию россиян.
Министр в четверг выступил с ежегодной публичной лекцией на тему «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ)», приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов.
Согласно данным, представленных Мурашко, россиянам на первом этапе диспансеризации также будет доступна оценка предтестовой вероятности ИБС в возрасте до 59 лет по результатам проведенного анкетирования, а также в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, возможно проверить коронарный кальций по данным ранее проведенных КТ органов грудной клетки у граждан с риском по шкале SCORE (позволяет оценить риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет) менее 5 процентов.
На втором этапе диспансеризации для некоторых пациентов будет предусмотрено ультразвуковое исследование брюшной аорты. Оно проводится курящим и курившим мужчинам в возрасте 65 до 75 лет, являющимся родственниками первой степени родства больных с аневризмой брюшной аорты.
Кроме того, Минздрав уточнил показания для проведения компьютерной томографии - для граждан, которые выкуривают в течение 20 лет по одной пачке сигарет и более. Сдача гликированного гемоглобина необходима при уровне более 6 ммоль/л при исследовании уровня глюкозы натощак. Колоноскопия будет проводиться в том числе по результатам иммунохимического теста кала на скрытую кровь, — передает РИА Новости.
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