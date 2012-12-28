Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с автомобилем, а водитель электровелосипеда — с дорожным знаком
В России
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сегодня, 13:52
Производитель электромобилей «Атом» планирует выпустить до 10 тысяч машин в 2026–2027 годах
Производитель электромобилей «Атом» — АО «Кама» — планирует выпустить до 10 тысяч машин в 2026 и 2027 годах.
По его словам, в ближайший год компания сосредоточится на значительном расширении объема цифровых функций текущего автомобиля и его цифровом развитии.
«В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы объем цифровых функций на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно, на цифровом развитии текущего электромобиля. В течение 2027 года будем прорабатывать уже варианты потенциальных новых моделей на базе созданной платформы», — заявил он.
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