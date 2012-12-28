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сегодня, 15:33

В некоторых регионах РФ призывают не носить сладости на кладбища из-за медведей

В нескольких российских регионах начали вводить ограничения на посещение кладбищ из-за участившихся выходов медведей. Причиной стали продукты, которые люди оставляют на захоронениях.

Власти в российских регионах начали вводить запреты для посетителей кладбищ, попросив их не оставлять на кладбищах конфеты и другую еду из-за активных вылазок медведей, которые ищут пропитание.

Как сообщает издание SHOT, хищников притягивает еда, которую люди оставляют на могилах: конфеты, печенье и прочие угощения.

Соответствующее предупреждение получили жители Улан-Удэ, — пишут «Известия» со ссылкой на портал «Байкал Дейли».

«Жителей столицы Бурятии призвали временно отказаться от посещения городских кладбищ. Ситуация с медведями находится на контроле экстренных служб», — говорится в публикации.

СМИ отмечает, что во вторник маленький медвежонок был замечен в микрорайоне Улан-Удэ Стеклозавод. Он появился в поселке, выйдя с Центрального кладбища, и побрел по Сиреневой улице. Дальше ему пришлось спасаться бегством от собак и искать выход с территории частного сектора. Удалось ли ему уйти, не сообщается.

В издании vse42.ru отмечали, что после похорон не стоит задерживаться на кладбище, а также класть на могилы печенье и конфеты. Не нужно находиться на территории особенно в темное время суток, когда вероятность выхода хищников из леса увеличивается.

Ранее в СМИ сообщали, что в Нижнеудинском районе Иркутской области мужчина вступил в схватку с медведем, пытаясь спасти своих свиней на ферме в деревне Ук-Бадарановка. Увидев, что хищник забрался в загон и расправился с одной из свиней, 52-летний мужчина схватил палку. Медведь укусил фермера за плечо и ногу, после чего убежал в лес.

В тот же день сообщалось о смерти пенсионера после нападения медведя в Киренском районе Иркутской области. Мужчина отправился за грибами, однако не вернулся домой вовремя. Его мотоцикл обнаружили на лесной дороге, неподалеку были тело мужчины и медведь. Хищника ликвидировали охотники.

В Бурятии местных жителей попросили пока не ходить на городские кладбища и в леса рядом с посёлками. Причина простая — животные подходят всё ближе к жилью. Такие же предупреждения выпустили в Лангепасе и Междуреченске. Специалисты не устают повторять: оставленная на захоронениях еда для дикого зверя — как приглашение на обед.

На Сахалине дошли до крайних мер. В Охе два медведя повадились ходить на кладбище. Одного пришлось застрелить, второго до сих пор ищут. Экологи объясняют: лёгкая добыча меняет повадки животных, они перестают бояться людей и всё чаще выходят к ним, — пишет КП.
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