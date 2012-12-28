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В России
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сегодня, 14:38
РФ впервые экспортировала водку в Парагвай
Ранее Парагвай импортировал из РФ только овсяные хлопья и семена подсолнечника.
Это произошло впервые в истории, поскольку экспорта этого алкогольного напитка в южноамериканскую республику из РФ не было, — передает Bfm.ru со ссылкой на «Агроэкспорт».
Уточняется, что поставки водки также стали первыми среди другой продукции агропромышленного комплекса в Парагвай впервые с 2022 года. Тогда Россия экспортировала в страну овсяные хлопья и семена подсолнечника.
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