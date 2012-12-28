В Липецком драматическом театре поставят Гришковца, а на Городище посадят театральный «Яблоневый сад»
Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
В России
104
сегодня, 13:49
Молодежь составляет около четверти всех пострадавших от мошенников
По данным опроса Банка России, проведённого в 2025 году, 22% респондентов, пострадавших от действий мошенников, оказались молодыми людьми в возрасте от 14 до 24 лет.
«По результатам опроса, в котором в прошлом году приняли участие почти 460 тысяч человек, 22 процента пострадавших от мошенников респондентов составили молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет», — сообщили в ЦБ РФ.
Это активные пользователи Сети, которые, как правило, живут в городах и имеют высокий уровень цифровой грамотности. Однако они могут игнорировать базовые правила информационной безопасности, например, редко меняют пароль или скачивают программы из непроверенных источников, — отмечает регулятор.
0
0
0
0
0
Комментарии