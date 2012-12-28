Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить серию вакцины для собак «Мультикан-8»

Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить серию №20 вакцины для собак «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим». Срок годности этой партии истекает в январе 2028 года.