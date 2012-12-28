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В России
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сегодня, 12:52
Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить серию вакцины для собак «Мультикан-8»
Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить серию №20 вакцины для собак «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим». Срок годности этой партии истекает в январе 2028 года.
«Принято решение об изъятии из обращения <...> препарата для ветеринарного применения «Мультикан-8» (серия 20, срок годности 01.2028)», — говорится в тексте.
Служба обязала производителя предоставить документы, подтверждающие факт уничтожения этой партии вакцины, — передает РИА Новости.
Уточняется, что жалобы на побочные реакции и гибель животных после введения препарата стали появляться в середине августа. Как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, по предварительным данным, причиной могло стать нарушение технологии при производстве вакцины.
В конце прошлого месяца ведомство приостановило обращение нескольких серий «Мультикана», а прокуратура начала внеплановую проверку.
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