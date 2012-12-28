В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
В России
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8 минут назад
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Геленджика
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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