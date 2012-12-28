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Происшествия
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В России
16
11 минут назад

На Ямале врачи приняли роды в самолете

Ямальские врачи приняли роды на борту самолета, сейчас мама и ребенок находятся в роддоме, их здоровью ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Схватки у 30-летней жительницы Нового Уренгоя начались в небе, когда она летела домой из Красноярска, где была в отпуске. Первую помощь роженице оказали бортпроводники. Экипаж самолета сразу проинформировал аэропорт назначения о ситуации", - рассказали в правительстве.

Отмечается, что на земле борт уже встречали медики, а после осмотра было принято решение "принимать малыша на борту".

"Роды прошли успешно, на свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом 2980 граммов. Сейчас молодая мама и ребенок находятся в роддоме, их здоровью и жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Для женщины это третий ребенок, в семье растут еще двое детей – трех и пяти лет.
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