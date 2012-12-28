В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
В России
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11 минут назад
В Севастополе загорелся лес из-за сбитого беспилотника
Пятнадцать беспилотников ВСУ нейтрализовано в Севастополе во время воздушной атаки на город в воскресенье, сообщил ранее губернатор.
"В районе Верхнесадового из-за падения сбитого БПЛА загорелся лес, на месте работают пожарные", - сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Предварительно, обломки сбитого беспилотника упали в историческом центре города. Кроме того, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ, сообщил Развожаев.
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