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Ночью — угроза атаки БПЛА, утром — ракетная опасность
Происшествия
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17 минут назад

При атаке БПЛА в Орловской области поврежден детский сад

Беспилотник, в результате атаки которого в Орле были повреждены детский сад и четыре многоквартирных дома, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.

Ночью 13 сентября над Орловской областью уничтожили три БПЛА. Обломки одного из них упали в Заводском районе Орла, в результате повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов и здании детского сада №98. Пострадавших нет.

"Украинский режим целенаправленно бьет по социальным объектам, по жилым домам, по нашим детям. БПЛА противника был начинен поражающими элементами для нанесения максимальных вреда зданиям и людям", - написал он в "Максе".

По словам губернатора, помещения детского сада получили значительные повреждения, в связи с чем некоторое время посещать его будет невозможно.
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