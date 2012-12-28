В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
В России
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17 минут назад
При атаке БПЛА в Орловской области поврежден детский сад
Ночью 13 сентября над Орловской областью уничтожили три БПЛА. Обломки одного из них упали в Заводском районе Орла, в результате повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов и здании детского сада №98. Пострадавших нет.
"Украинский режим целенаправленно бьет по социальным объектам, по жилым домам, по нашим детям. БПЛА противника был начинен поражающими элементами для нанесения максимальных вреда зданиям и людям", - написал он в "Максе".
По словам губернатора, помещения детского сада получили значительные повреждения, в связи с чем некоторое время посещать его будет невозможно.
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