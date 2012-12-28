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В России
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14 минут назад
На Ямале выбросило на берег судно
Как рассказали в прокуратуре, редварительно, утром 12 сентября судно СТ-1 около залива Обская губа выбросило на береговую линию носовой частью. На борту были два человека, капитан погиб на месте. Проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства организовала Новоуренгойская транспортная прокуратура.
"Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что следственными органами организовано проведение доследственной проверки.
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