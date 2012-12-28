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В России
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57 минут назад
Таксистам-«зазывалам» в Москве запретили работать у вокзалов и аэропортов
Столичные власти считают, что такие правила помогут обеспечить безопасность пассажиров.
Такси по-прежнему можно вызвать через мобильное приложение, через службу заказа, на стойке легкового такси и по номеру телефона.
Сейчас в Москве работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси, — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его мнению, новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества.
Ранее подобный запрет был введен в действие на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России, — передает Bfm.ru.
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