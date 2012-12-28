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В России
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сегодня, 15:38
Безработица в РФ снизилась до исторического минимума в 2,3%
Президент связал устойчивость экономики с ее структурными изменениями и опорой на отечественные бизнес, науку, технологии, образование и инженерные школы.
По его словам, запущенные в российской экономике структурные изменения сделали ее сильной и устойчивой. Так, в 2023-2025 годах темпы роста отечественной экономики превысили среднемировые — ВВП РФ прибавил 10,3%, — передает ТАСС.
«В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России», — отметил глава государства.
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