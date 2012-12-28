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В России
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сегодня, 14:50
В Подмосковье в двух деревнях ввели карантин из-за заражения скота
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ввело карантинные ограничения в связи со вспышками узелкового дерматита у коров.
В Подмосковье выявили еще два очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, — говорится в соответствующих распоряжениях министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Карантин был введен в Шатурском округе — на ферме в деревне Новосельцево и в личном подсобном хозяйстве в деревне Сычи.
Заразный узелковый дерматит — опасное вирусное заболевание, которое поражает крупный рогатый скот. Оно характеризуется высокой температурой, кожными узелками и другими симптомами, включая угнетенное состояние, потеря аппетита, слезотечение и резкое снижение удоев. Для человека заболевание не представляет никакой опасности.
Ограничения подразумевают введение запрета на: ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; вывоз продуктов убоя восприимчивых животных; перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные; вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых животных; въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
Помимо этого, под ограничения попали населенные пункты, находящиеся в десяти километрах по окружности от места очага.
Ограничительные мероприятия действуют до принятия соответствующего решения об отмене.
Ранее эпизоотический очаг по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота выявили в границах на территории Российской биологической промышленной компании «Росбиопром», на территории фермерского хозяйства вблизи села Мышенское округа Ступино и на административной территории самого села.
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