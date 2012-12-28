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В России
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56 минут назад
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов.
Уточняется, что экономика в целом врастет умеренными темпами.
Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.
В регуляторе добавили, что годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики, по информации ЦБ РФ, инфляция составит 6–7% в 2026 году и вернется к 4% в 2027 году. Регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли и в настоящее время преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.
Согласно позиции Центробанка, жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Это произошло с учетом динамики ожиданий будущей инфляции.
Предыдущее заседание прошло 24 июля, тогда регулятор снизил ставку до 14%. Решение стало десятым подряд смягчением денежно-кредитной политики (ДКП). Цикл снижения ставки начался с заседания в июне 2025 года, с тех пор она опустилась на 7 п.п, — пишут «Известия».
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