Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: найти бензин стало сложнее, погода шепчет, но пить в эту пятницу нельзя
Общество
С сестёр-обнальщиц взыскали 20 миллионов рублей
Происшествия
Тяжёлораненый участник СВО добился выплаты через суд
Общество
Инспектор ДПС с напарником спас сестру из горящего дома
Происшествия
Курьера сбил «Хендай» на Театральной площади
Происшествия
Сбитый вечером на Театральной площади курьер госпитализирован с различными травмами
Происшествия
В Липецкой области остановились цены на бензин
Экономика
Ночью область атаковали БПЛА
Происшествия
Близкие сбитого велосипедиста ищут очевидцев ДТП
Происшествия
В Липецком горсовете изумились «границам трезвости»
Общество
Читать все
Средняя зарплата по Липецку превысила 90 тысяч, но часть бизнеса платит работникам в белую втрое меньше
Общество
Близкие сбитого велосипедиста ищут очевидцев ДТП
Происшествия
На проспекте Победы кипятком заливает магазин депутата горсовета
Общество
11-летняя девочка упала с электросамоката и получила перелом основания черепа
Происшествия
«У людей просто нет денег»: что происходит с авторынком Липецка после начала топливного кризиса
Общество
Низам Латыпов из гимназии села Боринское участвует во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 2026 года
Общество
Полиция начала проверку по факту падения 11-летней девочки с электросамоката
Происшествия
Попавшим в ДТП на мопеде школьникам — по 14-15 лет
Происшествия
Оскорбившего волонтёра на заправке водителя оштрафовали на 3000 рублей
Общество
Ещё одну женщину обманули при бронировании живописного домика
Происшествия
Читать все
В России
54
56 минут назад

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов.

Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых, — сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что экономика в целом врастет умеренными темпами.

Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.

В регуляторе добавили, что годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики, по информации ЦБ РФ, инфляция составит 6–7% в 2026 году и вернется к 4% в 2027 году. Регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли и в настоящее время преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Согласно позиции Центробанка, жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Это произошло с учетом динамики ожиданий будущей инфляции.

Предыдущее заседание прошло 24 июля, тогда регулятор снизил ставку до 14%. Решение стало десятым подряд смягчением денежно-кредитной политики (ДКП). Цикл снижения ставки начался с заседания в июне 2025 года, с тех пор она опустилась на 7 п.п, — пишут «Известия».
ключевая ставка
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить