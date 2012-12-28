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сегодня, 12:00
В Тульской области двое погибли и трое ранены в результате атаки беспилотников
В Тульской области два человека погибли и трое получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников.
«В результате атаки БПЛА три человека ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К сожалению, два человека погибли», — сообщил Миляев в соцсетях.
По его словам, всего в течение ночи над регионом ликвидировали 26 беспилотников, — пишут «Известия».
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