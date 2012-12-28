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51 минуту назад

МегаФон запустил в России сеть 5G

МегаФон включил сеть пятого поколения в российских городах. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан. Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны.

Новое поколение связи уже доступно клиентам в центральных локациях мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Основой для масштабного развёртывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.

«Сегодня инженеры МегаФона совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G – это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

За последние пять лет медианная скорость в стране выросла более чем в 2,5 раза. Пятое поколение связи стало продолжением внедрения инноваций МегаФона. В 2007 году оператор запустил первую в стране сеть 3G, в 2012-м первым в России предоставил абонентам доступ к 4G(LTE), а в 2014-м первым в стране ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced со скоростью до 300 Мбит/с. В 2019 году МегаФон впервые провёл международный видеозвонок в российских сетях пятого поколения.

Более того, МегаФон стал пионером в разработке частных сетей на базе 5G. Оператор организовал испытание Private 5G в собственной лаборатории: специалистам удалось интегрировать комплекс защитных решений и обеспечить бесперебойное взаимодействие с уже существующей инфраструктурой. Также МегаФон объявил о запуске первой в стране Private 5G в промышленности.

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