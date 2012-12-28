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В России
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сегодня, 11:00
В Кузбассе открыли первое в РФ производство «летающих электромашин»
Массовое производство летательных аппаратов нового поколения - одноместных электрических транспортных средств (eVTOL) с вертикальными взлетом и посадкой запустили в Кемерове.
«Разработали одноместные электрические летательные аппараты, то есть электрические машины — eVTOL. Массовое производство находится в Кемерове. В России мы - пока единственный производитель. Производство полностью обеспечено нами, кроме закупа иностранных моторов и аккумуляторов. <…> Уже пять частных лиц заказали и ждут технику. При максимальной загруженности можем отгружать до одной сотни аппаратов в год», — заявил Ивлев.
Разработчик добавил, что аппарат является экологичным транспортом без углеродного следа. Оснащен восемью электромоторами, которые позволяют оператору пребывать в полете до 30 минут при его весе до 75 кг. Для взлета не требуется горизонтальная полоса, так как отрыв от поверхности происходит в вертикальном направлении. На данный момент в линейке есть несколько видов разной грузоподъемностью в зависимости от веса человека — до 75, 90 и 110 кг. Без пилота eVTOL может развивать скорость до 95 км/ч, — передает ТАСС.
Ивлев утверждает, что данные летательные аппараты в скором времени заменят вертолеты, так как основаны на технологиях нового поколения. При производстве использованы композитные материалы, как карбон, для облегчения веса, при этом прочность конструкции обеспечивает титановый каркас. Встроенные в модуль управления современные электронные технологии берут на себя 90% сложной работы для помощи оператору в воздухе. Аппарат включает в себя автоматическую стабилизацию и интуитивный интерфейс, дублирование всех критических систем и автоматический выпуск спасательного парашюта.
Полет на eVTOL возможен не при любой погоде — видимость должна быть не менее двух километров, ясное небо и отсутствие дождей, температура воздуха от плюс 30 градусов до минус 15 градусов Цельсия. Теоретически можно летать и в зимний период в снег, но рисков больше.
Неопытному оператору желательно пройти пятичасовой курс по метеорологии и аэродинамике в специальном учебном центре, но это необязательно. Также у компании (выдана лицензия Минпромторга на авиационные виды деятельности) имеется техническая возможность производить двухместные электромашины. Сертификация аппарата до 115 кг по Воздушному кодексу РФ не требуется, считается как самостоятельная постройка и регистрируется через Госуслуги.
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