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сегодня, 10:06
В Волгограде два многоквартирных дома повреждены из-за атаки БПЛА
В Волгограде два многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, для жильцов открыт пункт временного размещения на территории школы.
«В результате атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома — №36 и №51 по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на время работы оперативных служб для жителей был развернут пункт временного размещения на базе школы №64. Там подготовили спальные места и организовали горячее питание. В настоящее время на его территории жителей нет, — пишут «Известия».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в этот же день сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки на Волгоград. Также на юге города на территорию промышленного предприятия упали обломки. Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки.
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