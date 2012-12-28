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сегодня, 10:06

В Волгограде два многоквартирных дома повреждены из-за атаки БПЛА

В Волгограде два многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, для жильцов открыт пункт временного размещения на территории школы.

Два многоквартирных дома повреждены в Волгограде из-за атаки украинских беспилотников, — сообщает администрация города.

«В результате атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома — №36 и №51 по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на время работы оперативных служб для жителей был развернут пункт временного размещения на базе школы №64. Там подготовили спальные места и организовали горячее питание. В настоящее время на его территории жителей нет, — пишут «Известия».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в этот же день сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки на Волгоград. Также на юге города на территорию промышленного предприятия упали обломки. Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки.
беспилотники
атака
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