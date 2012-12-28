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В России
161
сегодня, 17:10

В России объявили цены на iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Duo

Российские ритейлеры и маркетплейсы начали раскрывать цены на новую линейку iPhone 18 спустя несколько часов после презентации Apple.

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новые смартфоны Apple в России, который стартует 10 сентября, сообщают «Известия». Получить устройства покупатели смогут после 26 сентября — сроки будут зависеть от конкретного продавца. Стартовые цены на площадке выглядят так:

iPhone 18 Pro — от 147 тыс. рублей;

iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. рублей;

iPhone Duo — от 245 тыс. рублей.

На выбор будет доступно несколько цветов корпуса, включая новые оттенки — бургунди и небесно-голубой.

В «М.Видео» сообщили, что iPhone 18 Pro будут доступны от 174 999 рублей, iPhone 18 Pro Max — от 189 999 рублей.

В МТС базовая версия IPhone 18 Pro с накопителем 256 ГБ оценена в 174 990 рублей, iPhone 18 Pro Max — в 189 990 рублей, а складной iPhone Duo — в 299 990 рублей.

В сети restore: iPhone 18 Pro начинается от 199 990 рублей, а iPhone 18 Pro Max — от 219 990 рублей.

Таким образом, разница между минимальными предложениями на рынке достигает 53 тыс. рублей для iPhone 18 Pro и 55 тыс. рублей для складного iPhone Duo.

По данным «Яндекс. Маркета», интерес россиян к новым iPhone традиционно резко возрастает уже в день презентации. В прошлом году пользователи поиска искали iPhone 17 около 320 тыс. раз в день анонса, а уже на следующий день количество запросов приблизилось к 500 тыс.

Представители площадки добавили, что в 2026 году iPhone сохраняет лидерство по интересу среди популярных брендов смартфонов. С января по август пользователи искали устройства Apple в среднем в 2,2 раза чаще, чем Samsung, и более чем в пять раз чаще, чем Xiaomi.

При этом Samsung остается единственным из трех крупнейших брендов, чей интерес за год вырос, — летом 2026 года количество поисковых запросов оказалось примерно на 17% выше, чем летом прошлого года.

На маркетплейсе продажи iPhone также заметно зависят от сезона. За последние три с половиной года доля Apple среди всех проданных смартфонов доходила до 24%, а пики приходились на периоды выхода новых моделей и осенний сезон покупок.

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