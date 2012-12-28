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В России
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сегодня, 16:29
В посольстве РФ предлагают Венгрии получать газ из Латвии
Посольство России в Венгрии отреагировало на обсуждение этой страной с Латвией вопросов энергетического сотрудничества.
Так посольство отреагировало на сообщение заместителя премьер-министра и главы МИД страны Аниты Орбан о встрече с латвийской коллегой, в ходе которой обсуждалась тема энергетического сотрудничества.
В дипведомстве отметили, что Москва готова проводить консультации с Будапештом по вопросам двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, которое доказало свою надежность. По их словам, если венгерское правительство рассматривает Ригу как стратегического партнера в этой сфере, то Россия может лишь пожелать странам продуктивной работы, — пишут «Известия».
Там также добавили, что в случае выбора Будапештом Риги в качестве ключевого партнера по энергетике остается лишь пожелать двум странам успешного сотрудничества в этой области. При этом там с иронией отметили, что результатом такого взаимодействия станут поставки прибалтийских нефти и природного газа «с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».
Анита Орбан 8 сентября заявила о решении Венгрии выслать 10 членов российской дипмиссии из-за якобы неприемлемой для дипломатов деятельности, подробностей которой она не раскрыла.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что недружественные действия Венгрии по высылке 10 российских дипломатов не останутся без ответа. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в отношениях с Венгрией и сохраняет свою открытость для дальнейшего развития связей со страной.
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