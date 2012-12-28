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В России
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30 минут назад
В Сибири ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей
В муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа введен режим повышенной готовности в связи с высокой активностью медведей.
Наиболее сложная ситуация — в Красноярском крае, где сообщается об отстрелах десятков агрессивных медведей. В среду заявлялось о 40 ликвидированных за сутки зверях. Режим повышенной готовности введен в Красноярске, Енисейском и Дзержинско-Тасеевском муниципальных округах.
В Республике Алтай, где медведь в августе утащил в лес туристку и впоследствии ее убил, режим повышенной готовности введен в двух районах — Онгудайском и Турочакском. После ЧП в регионе ликвидировали 55 медведей, в Минприроды выдали 157 лицензий на добычу хищника. В соседнем Алтайском крае особый режим действует в Чарышском районе.
В Иркутской области режим повышенной готовности действует в Братске. Ситуация обусловлена выходом медведей на окраины города и в дачные кооперативы. Ранее в Тайшетском округе региона медведь покалечил двух мужчин. В Хакасии, где также проводится работа по ликвидации медведей, режим повышенной готовности ввели в городе Абазе на юге региона. В этом городе проживает порядка 12 тысяч человек.
В Кемеровской области жители также сообщают о частых выходах медведей к людям. Речь идет о Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском городских округах, Таштагольском и Междуреченском округах. Ранее в регионе медведь напал на 68-летнюю женщину, пенсионерку госпитализировали с травмами рук.
Как сообщили в администрации Турочакского района Республики Алтай, в муниципалитете продолжает действовать комендантский час с 20:00 до 9:00. Также здесь изменен режим работы школ. Так, первый урок начинается в 9:45. При этом продолжительность уроков дифференцирована: в школах, где обучение организовано в одну смену, уроки проходят по 40 минут, а в школах с двумя сменами — по 30 минут. Вторая смена начинается с 14:00.
Также вводятся ограничения в заповедниках и национальных парках. Алтайский биосферный заповедник закрыл все туристические маршруты до конца сезона. Еще 17 и 20 августа администрация заповедника закрыла два популярных маршрута — к водопаду Корбу и водоскату Учар. На тропе к водоскату Учар демонтировали переправы и сняли страховочные тросы на опасных участках.
Национальный парк «Красноярские Столбы» из-за угрозы выхода медведей ввел ограничения на посещение в темное время суток. Начиная с середины августа в администрацию национального парка «Красноярские Столбы» начали поступать многочисленные сообщения о выходах медведей в городскую черту — охранную зону нацпарка.
Также в Красноярском крае горожан и туристов призвали не посещать отдаленные части острова Татышев, одного из самых популярных мест отдыха в Красноярске. Как сообщили в региональном главке МВД, поступило сообщение об обнаружении хищника.
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