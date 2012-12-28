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В России
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сегодня, 14:03
Депутаты предлагают продлить работу детсадов до 20:00
Во многих регионах детские сады работают до 17:00-18:00, а рабочий день родителей зачастую заканчивается позже.
Федеральные правила допускают разные режимы пребывания детей в дошкольных организациях, в том числе группы с увеличенной продолжительностью пребывания, однако единого требования обеспечивать пребывание детей до 20:00 во всех муниципальных детсадах нет. Во многих регионах детские сады работают до 17:00-18:00, тогда как рабочий день родителей зачастую заканчивается позже, — говорится в письме.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», — отмечается в обращении.
Как отметила Воропаева, для реализации предложения потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек, — передает ТАСС.
«Поэтому ЛДПР будет добиваться введения нескольких смен в детских садах, по аналогии со школами и существенного повышения заработных плат сотрудникам. Соответствующие законопроекты партия подготовит и внесет в Госдуму в ближайшее время», — сказала Воропаева.
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