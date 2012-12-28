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сегодня, 13:06

В Росрыболовстве не согласились с данными о сокращении производства красной икры

Оснований полагать, что предложения красной рыбы и икры на российском внутреннем рынке будет недостаточно, нет.

В Росрыболовстве заявили, что оснований полагать, что предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке окажется недостаточным, нет, — передает ТАСС.

Представители отраслевой организации не согласились с данными Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) о резком падении производства этого деликатеса на внутреннем рынке. Угрозы дефицита красной икры на внутреннем рынке нет.

Ранее СМИ со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что с начала лососевой путины по 7 сентября в торговый оборот было введено 2,6 тысячи тонн красной икры. В то же время годом ранее показатель составлял 7,66 тысяч тонн.

«Оснований полагать, что предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке окажется недостаточным, нет. Ограничения на экспорт этой продукции на текущий момент также не рассматриваются», — рассказали в Росрыболовстве.

В ведомстве добавили, что динамика оптовых цен на лососевую продукцию формируется под влиянием целого комплекса рыночных факторов: сезонность, объем предложения, логистика из районов промысла, затраты на добычу и переработку, инфляционные процессы и текущий спрос.

По данным ведомства, вылов тихоокеанских лососей в текущем году уже превысил 92 тысячи тонн.

«Текущая динамика в том числе связана с особенностями лососевой путины. Подходы тихоокеанских лососей носят цикличный характер и зависят от комплекса природных факторов, в том числе от климатических процессов по всему ареалу обитания этих видов», — пояснили в Росрыболовстве.

В целом общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями на 6 сентября 2026 года составил 3,414 миллионов тонн — показатель сохраняется примерно на уровне прошлого года.

«Вместе с тем выше ожиданий оказалась обстановка на промысле сельди. Также успешно идет добыча минтая. Это позволило отчасти нивелировать отставание из-за низких подходов лососей, а также обеспечить устойчивое снабжение рынка рыбной продукцией», — добавили в ведомстве.

В 2025 году Россия сохранила мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей — вылов составил порядка 335,5 тысяч тонн.

По итогам 2024 года вылов лососевых в России стал минимальным за 20 лет — 235,5 тысяч тонн.

Самые высокие уловы лососей в РФ зафиксированы в 2018 (685 тысяч тонн) и 2023 (609 тысяч тонн) годах.
красная икра
рыба
экономика
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