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В России
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сегодня, 17:14
Россияне стали экономить на памяти смартфонов
В «Марвел-Дистрибуции» подтверждают эту тенденцию. Производители стремятся удерживать цены за счет упрощения конфигураций, поэтому модели с минимальным объемом памяти пользуются всё большим спросом, особенно в бюджетном и среднем сегментах. В частности, компании начали предлагать смартфоны с 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) там, где ранее использовались конфигурации на 8–12 ГБ.
Покупатели целенаправленно экономят, отметил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. На фоне подорожания электроники и снижения реальных доходов они чаще выбирают базовые версии со 128 ГБ, не переплачивая за 256 или 512 ГБ. По его словам, в одних сегментах продажи смартфонов со 128 ГБ за год не изменились, в других выросли на 5–7%. При этом, по данным участников рынка, общие продажи смартфонов в России за год сократились примерно на 20%.
Именно существенное удорожание памяти на мировом рынке является одной из причин роста цен на смартфоны, отметили в «М.Видео». По оценкам аналитиков TrendForce, на которые ссылаются в компании, исторически она формировала около 10–15% себестоимости смартфона, однако в отдельных актуальных конфигурациях в 2026 году ее доля может достигать 60%. Конкретный показатель существенно зависит от ценового сегмента, объема оперативной и встроенной памяти и используемых компонентов.
Если год назад бюджетный смартфон с 6 ГБ оперативной памяти стоил около 10 тыс. рублей, а версия с 8 ГБ — примерно 11–12 тыс., то сейчас новый аппарат с теми же 6 или 8 ГБ ОЗУ может стоить около 20 тыс. рублей, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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