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В России
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сегодня, 17:10
ФНС получит право отслеживать устройства владельцев цифровых рублей
В выписках также будут указывать сумму и время платежа, его назначение, отправителя и получателя. Технические данные позволят налоговой сопоставлять разные счета, выявлять скрытые доходы, использование чужих кошельков и связанные переводы. Они также могут стать дополнительным признаком дробления бизнеса.
При этом автоматически получать сведения обо всех операциях ФНС не будет — данные будут передаваться в предусмотренных законом случаях по запросам налоговых органов.
Эксперты предупреждают, что совпадение IP- или MAC-адресов само по себе не доказывает нарушение: одним устройством или сетью могут пользоваться разные люди. Поэтому технический след должен оцениваться вместе с другими доказательствами.
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