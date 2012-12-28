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В России
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вчера, 23:39
Экипаж Ил-76 МЧС РФ потушил основные очаги пожаров в Сербии
"Благодаря слаженным действиям экипажа удалось ликвидировать основные очаги пожара на территории Сербии и не допустить распространения огня на жилые территории", - сообщили в министерстве.
В МЧС России добавили, что в субботу самолет работал на вершине горы Трем в горном массиве Сува Планина на юго‑востоке Сербии. "Авиация МЧС России за шесть вылетов сбросила на очаги возгорания 252 тонны воды", - сообщили в министерстве.
В общей сложности за время работы в Сербии Ил‑76 выполнил 46 вылетов, сбросив 1 932 тонны воды.
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