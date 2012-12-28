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В России
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36 минут назад
Россиянам стали чаще предлагать работать сверхурочно
Чаще всего перерабатывать предлагают сотрудникам из сферы торговли. На ритейл приходится почти каждая шестая такая вакансия. Во II квартале 2026 года 2,4 млн человек трудились более 41 часа в неделю, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. Однако средняя продолжительность рабочей недели сохранилась на уровне 38,2 часа.
С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда увеличился (со 120 до 240 часов). Нанять новые кадры иногда выходит дороже, чем оплатить сверхурочные часы сотрудникам в штате, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Однако у такой системы есть и недостатки. Чем дольше человек работает с повышенной нагрузкой, тем больше времени ему необходимо на восстановление, указала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Это может негативно влиять на производительность труда.
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