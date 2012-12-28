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В России
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сегодня, 16:31
Загрузка отелей Сочи в первом полугодии упала почти на 20%
На побережье отели Mantera Group потеряли 3% загрузки год к году, рассказала «Известиям» руководитель департамента продаж компании Екатерина Харджиева. В Cosmos Hotel Group загрузка пяти сочинских объектов осталась на уровне прошлого года, сообщил ее президент Александр Биба. По оценке CMWP, за первые семь месяцев загрузка гостиниц в горах Сочи снизилась на 14–16% год к году, на побережье — на 20–27%. Сильнее всего спрос сократился в среднем ценовом сегменте: пятизвездочные отели смогли его удержать, тогда как в трех- и четырехзвездочных гостиницах снижение было заметнее, рассказала партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.
Сочи остается преимущественно сезонным туристическим рынком, говорит топ-менеджер крупной гостиничной компании. Обычно высокий летний сезон компенсирует слабый спрос зимой и весной, однако в 2026 году этого не произошло, отмечает он. В июле загрузка гостиниц на побережье была на 15,8% ниже прошлогодней, в августе — на 11,6%, следует из данных Hotel Advisors. В горном кластере снижение составило 25,1% и 18,7% соответственно.
На июль и август были большие надежды, сказала Екатерина Харджиева. Однако, по ее словам, усиление влияния внешних факторов ухудшило ситуацию. К концу августа загрузка прибрежных гостиниц Mantera снизилась на 20% год к году. Пиковые месяцы не смогли компенсировать накопившееся отставание и, напротив, привели к его дальнейшему увеличению, констатировала топ-менеджер.
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