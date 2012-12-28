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сегодня, 14:53

Липчан приглашают на фестиваль «Уличный цирк»

6 сентября впервые в Липецке пройдет фестиваль «Уличный цирк».

Гостей ждут цирковые мастер-классы, интерактивные площадки и сюрпризы от артистов цирка хулиганов «Тринадцать». Фестиваль пройдет во Дворце спорта «Молодежный» (ул. Космонавтов 16Б). Начало в 11.00. Вход свободный.

Организаторы подготовили программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. Гости смогут не только посмотреть выступление артистов, но и испытать себя в цирковом искусстве, а также поучаствовать в спортивных и творческих мастер-классах.

Цирк хулиганов «Тринадцать» - социальный проект, который объединил более 20 липецких подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Таких детей часто называют «трудными» - они из коррекционных классов и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи. Цирк стал местом, где ребята открыли свой талант, научились доверять себе и другим.

Фестиваль пройдет при поддержке грантовой программы «Стальное дерево» от фонда «Милосердие» - социального партнера Новолипецкого металлургического комбината.

Социальная реклама. ПАО «НЛМК»





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