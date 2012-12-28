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В России
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сегодня, 14:54

В РФ практически нет смартфонов с поддержкой отечественного 5G

В России, как и на мировом рынке, практически нет смартфонов, поддерживающих 5G в диапазоне 4,6–4,99 ГГц (n79). Об этом «Известиям» рассказали эксперты и участники рынка. Эти частоты 31 августа Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила операторам для развертывания сетей пятого поколения. Операторы также получили возможность предоставлять услуги 5G на уже используемых частотах, которые ранее были выделены для других стандартов, в частности LTE.

По разным оценкам, от 3% до 10% всех смартфонов в России поддерживают диапазон 4,4–4,99 ГГц, отметил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. По подсчетам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас около 3% смартфонов с поддержкой 5G работают в диапазоне n79. Если не учитывать iPhone, который технически поддерживает эти частоты, но доступ к 5G в нем закрыт производителем, доля таких устройств составляет менее 1%. При этом смартфонов с 5G, способных работать в диапазонах, которые операторы смогут использовать в режиме технологической нейтральности, значительно больше — около 40% всех аппаратов, которыми пользуются россияне, указал эксперт.

«Не у всех пользователей появится долгожданный значок 5G. Особенно это касается владельцев iPhone из-за возможных ограничений со стороны производителя и региональных программных профилей. Кроме того, в режиме технейтральности не стоит ожидать значительного прироста скорости: эффект будет зависеть от доступного частотного ресурса и загрузки сети. В режиме 5G смартфон также может расходовать больше энергии, особенно при слабом покрытии и частом переключении между LTE и 5G. При автоматическом переключении устройство может постоянно переходить из одного стандарта в другой, что увеличивает энергопотребление», — отметил директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» Николай Середин.

Диапазон n79 для связи пятого поколения используется относительно редко: сети на этих частотах работают, в частности, в Японии и Гонконге, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Поэтому в мире немного оборудования, включая базовые станции, поддерживающего этот диапазон. По той же причине в n79 работают лишь отдельные модели смартфонов, преимущественно флагманы китайских производителей Honor, Huawei и Xiaomi. У некоторых китайских брендов, например OnePlus, поддержка n79 предусмотрена только в моделях для внутреннего рынка и отсутствует в глобальных версиях, отметил он.
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