Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
В России
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сегодня, 14:54
В РФ практически нет смартфонов с поддержкой отечественного 5G
По разным оценкам, от 3% до 10% всех смартфонов в России поддерживают диапазон 4,4–4,99 ГГц, отметил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. По подсчетам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас около 3% смартфонов с поддержкой 5G работают в диапазоне n79. Если не учитывать iPhone, который технически поддерживает эти частоты, но доступ к 5G в нем закрыт производителем, доля таких устройств составляет менее 1%. При этом смартфонов с 5G, способных работать в диапазонах, которые операторы смогут использовать в режиме технологической нейтральности, значительно больше — около 40% всех аппаратов, которыми пользуются россияне, указал эксперт.
«Не у всех пользователей появится долгожданный значок 5G. Особенно это касается владельцев iPhone из-за возможных ограничений со стороны производителя и региональных программных профилей. Кроме того, в режиме технейтральности не стоит ожидать значительного прироста скорости: эффект будет зависеть от доступного частотного ресурса и загрузки сети. В режиме 5G смартфон также может расходовать больше энергии, особенно при слабом покрытии и частом переключении между LTE и 5G. При автоматическом переключении устройство может постоянно переходить из одного стандарта в другой, что увеличивает энергопотребление», — отметил директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» Николай Середин.
Диапазон n79 для связи пятого поколения используется относительно редко: сети на этих частотах работают, в частности, в Японии и Гонконге, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Поэтому в мире немного оборудования, включая базовые станции, поддерживающего этот диапазон. По той же причине в n79 работают лишь отдельные модели смартфонов, преимущественно флагманы китайских производителей Honor, Huawei и Xiaomi. У некоторых китайских брендов, например OnePlus, поддержка n79 предусмотрена только в моделях для внутреннего рынка и отсутствует в глобальных версиях, отметил он.
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