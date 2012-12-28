Фонд «Милосердие» вручил своим подопечным подарки к Дню знаний

Накануне нового учебного года благотворительный фонд «Милосердие» организовал трогательные праздничные мероприятия для самых нуждающихся детей из Липецкой и Белгородской областей. Центром внимания стали воспитанники детских домов и интернатов.

В гости к ребятам приехали не просто с подарками, а с настоящими праздничными представлениями. Весёлые аниматоры, сладкие наборы и тёплые слова создали атмосферу настоящего праздника в Центрах помощи детям Липецка и Боринского, школах-интернатах Грязей, посёлков Дачный и Тербуны.

Совместными усилиями с профсоюзными активистами НЛМК фонд смог охватить сотни детей. Каждый воспитанник получил свой особенный подарок, а яркие представления подарили море положительных эмоций.

Не остались без внимания и дети из малообеспеченных семей. Фонд позаботился о том, чтобы каждый ребёнок смог достойно начать учебный год. 2500 наборов со школьными принадлежностями получили ребята из Липецкой области и Старого Оскола. А первоклассникам вручили портфели со всем необходимым для учебы.





«За каждым подарком стоит наше искреннее желание подарить детям не просто радость школьного праздника, а уверенность в том, что их ждут светлые дни, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. - Такие неформальные встречи наполняют сердца ребят тем самым особенным ощущением, когда веришь, что чудеса случаются. И, возможно, именно эта вера — самый ценный подарок из всех».

Добрая традиция является частью масштабной программы «Детство», которой уже более четверти века. За этот год на поддержку детей в четырёх регионах было направлено более 41 миллиона рублей. Фонд регулярно проводит благотворительные акции «Надежда», «Школьная страна», «День знаний», «Рождественский поезд», организует летний отдых и другие важные для детей мероприятия.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»



