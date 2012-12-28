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В России
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39 минут назад
В России сокращается количество компаний связи
В Минцифры, в свою очередь, сообщили, что сейчас в России насчитывается около 7 тыс. лицензиатов в сфере оказания услуг связи. Сокращение количества телеком-компаний действительно происходит, однако, по данным ведомства, оно меньше, чем следует из расчетов Rusprofile.
«В целом такое сокращение — результат нескольких процессов, которые оздоравливают рынок связи. Во-первых, его покидают «мертвые души» — компании, которые были зарегистрированы, но не вели реальной деятельности. Во-вторых, происходит консолидация мелких игроков в более крупные и устойчивые структуры. В-третьих, ужесточились требования к лицензированию, что отсеивает недобросовестных участников», — перечислили в министерстве.
Вероятнее всего, основная убыль приходится на неработающие организации, микропредприятия и небольших региональных операторов фиксированного интернета и кабельного телевидения, отметил аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский. Им сложнее распределить между абонентами расходы на оборудование, персонал, систему оперативно-розыскных мероприятий, хранение данных и модернизацию сетей
Вполне возможно, что сокращение затронуло компании, работавшие в корпоративном сегменте, например обслуживавшие один-два бизнес-центра, считает гендиректор оператора АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков. Массового сокращения числа телеком-компаний, считает эксперт, можно ожидать в первой половине 2027 года, когда у многих операторов истечет срок действия лицензий. К этому времени требования к получению разрешительных документов могут ужесточиться. Дополнительную нагрузку на операторов также создает изменение условий подключения к СОРМ и требований к кибербезопасности.
«Количество операторов будет сокращаться и дальше. При этом любое сжатие рынка означает рост тарифов для абонентов. Но в то же время ужесточение лицензионных и регуляторных требований оправданно. Растет уровень угроз в интернете, и важность укрепления цифровых границ любого государства сейчас осознают все. Государство обязано бороться с киберпреступностью, а потому следит за тем, чтобы те, кто работает на рынке, отвечали высоким современным стандартам качества и безопасности», — отметил Мирзабеков.
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