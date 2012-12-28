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В России
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41 минуту назад
Легализация крипты с 1 сентября не решит проблемы с расчетами российских импортеров
Финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин пояснил, что в большинстве стран (например, в Турции) зарубежным партнерам по-прежнему запрещено принимать оплату в крипте напрямую, поэтому бизнесу всё равно придется использовать сторонних посредников. Кроме того, трансграничные расчеты в основном проводятся в стейблкоине USDT, эмитент которого — компания Tether — строго соблюдает требования властей США.
«Если монета будет проходить через отечественную инфраструктуру, эмитенту не составит труда отследить такие операции и заморозить их», — предупредил Порошин.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ формирует системный контур рынка и впервые вводит в гражданский оборот профессиональных посредников: цифровые депозитарии (кастодианы), брокеров, управляющих, организаторов торговли и операторов обмена — криптообменники с оборотом свыше 3,5 млн рублей в месяц.
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