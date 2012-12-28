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В России
77
53 минуты назад

Хотя бы один вид топлива продавался на 84% АЗС России в августе

В августе на 83,5% автозаправочных станций (АЗС) в России можно было купить хотя бы один вид топлива (бензин и/или дизель), подсчитали для «Известий» в аналитической компании «ОМТ Консалт». По ее оценке, в этом месяце ситуация в целом была стабильной, но всё же немного ухудшилась в сравнении с июлем. 

При этом бензин в августе был примерно на 62,5% заправок. Таким образом, бензин продолжал присутствовать на большинстве работающих заправок, но каталог доступных марок мог отличаться от станции к станции.

Там также сообщили, что по состоянию на 24 августа самый высокий показатель наличия топлива на АЗС фиксировался в Северо-Западном федеральном округе — 90%. Самый низкий — 79% — в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах. В остальных этот показатель варьировался от 80% до 86%.
«В каждом регионе топливный кризис имеет собственную глубину, структуру и динамику дефицита. Даже между двумя соседними регионами могут быть существенные отличия», — пояснил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Председатель наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что усугубление дефицита топлива в августе связано в первую очередь с непрекращающимися атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Также сохраняются проблемы с логистикой и высокий спрос, как сезонный, так и спекулятивный. На фоне проблем потребители закупаются впрок. Таким образом, недостаток предложения на рынке сталкивается с вдвойне повышенным спросом, объяснил эксперт.
топливо
бензин
АЗС
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