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14 минут назад
Отток средств россиян за рубеж ускорился вдвое с начала года
Наиболее заметно вырос именно объем валютных переводов. За первые шесть месяцев года он увеличился почти втрое — с 49 млрд до 144 млрд рублей. Основной прирост пришелся на конец II квартала, когда на валютном рынке усилилась волатильность.
Одним из факторов роста могла стать нестабильность курса рубля. В июне российская валюта ослабла почти на 10%, а доллар приблизился к отметке 79 рублей. К концу августа курс американской валюты поднялся уже до 86 рублей. На этом фоне часть россиян могла заранее переводить средства за границу или конвертировать их в валюту, ожидая дальнейшего ослабления рубля.
Дополнительным фактором могли стать колебания на фондовом рынке. В июне индекс Мосбиржи снизился на 13,8% и продолжил слабеть в последующие месяцы, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 2022 года. Лишь к концу августа показатель восстановился примерно до 2100 пунктов.
При этом сам рост трансграничных перечислений не свидетельствует о массовом выводе капитала из России. По данным Центробанка, основные цели таких операций — переводы собственных средств, помощь родственникам, оплата товаров и услуг, а также зарубежные инвестиции. Поэтому увеличение объема переводов может быть связано как с сохранением личных расходов за рубежом, так и с изменением структуры хранения средств, сообщают «Известия».
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