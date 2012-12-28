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сегодня, 06:37

Евгений Цыганов представил отреставрированный фильм Павла Лунгина

На Московской международной неделе кино в кинотеатре «Художественный» показали отреставрированную в 4K версию байопика Павла Лунгина «Ветка сирени». Спустя 20 лет после съемок лента возвращается к зрителям в том виде, который ближе к изначальному замыслу авторов: полностью обновлена фонограмма, и теперь пианист, композитор и дирижер Сергей Рахманинов говорит голосом Евгения Цыганова, а не Александра Балуева — это был вынужденный компромисс, который создатели считали главным изъяном картины.

Евгений Цыганов представляя фильм, сказал, что был инициатором реставрации фильма, возвращения на экрана собственного голоса для персонажа картины.

«Как-то я сказал Павлу Семеновичу Лунгину: «Возникла мысль переозвучить фильм всё‑таки моим голосом». Он ответил: «Женечка, я считаю, что это — художественная акция». Поскольку он — режиссер картины, мы доверились его мнению», — сказал Цыганов.

В проекте реставрации актер выступил еще и как креативный продюсер. В разговоре с «Известиями» подчеркнул, что ценность обновленной версии — не только в технической стороне, но и в новом смысловом прочтении.

«Знаете, это очень интересно — посмотреть сегодня, из 2026 года, на какие‑то темы, которые в 2006‑м были затронуты. И почувствовать, насколько сегодня они звучат иначе. Насколько сегодня изменились мы, изменилось пространство. Изменилось отношение к этим темам. Темы в чем‑то болезненные, в чем‑то вечные: как вдохновение, как утрата, как отчаяние. Как поиск дома и поиск любви», — считает Цыганов.

4K‑реставрация не только улучшила качество изображения, но и позволила по‑новому раскрыть визуальную стилистику ленты. Обновленная версия дает зрителям шанс увидеть «Ветку сирени» без вынужденных уступок прошлого — и услышать ее на новом смысловом витке. Показы отреставрированной версии фильма с 27 августа в кинотеатрах страны, сообщают «Известия».
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