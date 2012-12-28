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сегодня, 07:24

Мизулина объяснила причину отмены концерта Канье Уэста на «Газпром Арене»

После сообщений «Газпром Арены» о том, что на стадионе не состоится анонсированный ранее концерт американского рэпера Канье Уэста, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на сообщение «Газпром Арены» о том, что на стадионе не состоится концерт исполнителя. Она опубликовала фото артиста и подписала: «Концерт Канье Уэста в России отменили! Служу России». Позже в беседе с «Известиями» она отметила недопустимость его шоу в РФ.

«Наш Президент [России], Владимир Владимирович Путин, неоднократно заявлял о том, что борьба с нацизмом — одна из причин проведения СВО (специальной военной операции. — Ред.). В то время, как наши бойцы на фронте героически сражаются с продвижением «коричневой чумы», здесь, в тылу, некие безответственные лица решили устроить концерт артиста, который прямо ассоциируется во всем мире со словом «Гитлер», — сказала она «Известиям».

Мизулина напомнила, что этот артист выпускал песни, восхваляющие Гитлера, продавал мерч со свастикой, отрицал Холокост и делал дикие антисемитские заявления.

«Всё это прямо противоречит заявленным государством целям по сохранению и укреплению традиционных ценностей, исторической памяти нашей страны. Приглашение такого персонажа — явный вызов всему обществу. Предоставлять артисту со столь одиозными взглядами главные концертные площадки нашей страны в текущей ситуации недопустимо», — заключила она.
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