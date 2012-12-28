Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина
Происшествия
«Сейчас с бензином все такие злые, а они ходят белым днем — сливают!»
Происшествия
Теперь заживем! Всех липчан записали в жители столицы
Общество
Погибшему на Ангарской велосипедисту было 62 года
Происшествия
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Происшествия
После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Общество
Уголовное дело экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева передано в суд
Происшествия
Микроавтобус перевернулся на Лебедянском шоссе
Происшествия
Разбитая машина брошена на дороге: полицейские выясняют обстоятельства аварии
Происшествия
Двое из четверых заболевших лихорадкой Западного Нила — в реанимации
Здоровье
Читать все
В результате падения беспилотника в Липецкой области погибли ребенок и мужчина
Происшествия
После атаки БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Общество
Одна из пострадавших при атаке БПЛА женщин выпрыгнула из окна
Происшествия
Главный тренер «Металлурга» раскрыл причины конфликта с бывшим бомбардиром
Спорт
Над Липецкой областью сбивали БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: песни во дворе, фестиваль мультфильмов и другие способы забыть о нехватке бензина
Общество
Кражу потерянной у магазина барсетки записала камера наблюдения
Происшествия
Девушка привела восьмерых липецких парней к «золоту» первенства России
Спорт
Один пациент вылечился от лихорадки Западного Нила
Общество
Врачи борются за здоровье пострадавших от атаки БПЛА
Общество
Читать все
В России
126
сегодня, 07:23

Банки вновь подняли минимальные ставки по потребкредитам до 21%

Минимальная полная стоимость потребительских кредитов в крупнейших банках в августе выросла до 21,1% годовых. За месяц показатель увеличился на 0,5 п.п., следует из данных «Финуслуг», которые изучили «Известия». При этом средняя полная стоимость кредита (ПСК) по рынку вновь приблизилась к 30% годовых, поэтому большинство заемщиков по-прежнему оформляют ссуды значительно дороже минимального уровня.

ПСК показывает совокупную стоимость кредита для клиента. Помимо процентов, в нее могут входить расходы на страховку, комиссии за обслуживание и ведение счетов, выпуск банковских карт и другие обязательные платежи. Поэтому повышение этого показателя означает рост общей переплаты заемщика, даже если непосредственно процентная ставка по ссуде не изменилась.

Рассчитывать на минимальную стоимость займа могут в основном клиенты с хорошей кредитной историей, высоким доходом и небольшой долговой нагрузкой. Для остальных заемщиков фактическая ПСК обычно оказывается ближе к среднерыночному уровню, поскольку банки оценивают их как более рискованных.

При этом увеличение полной стоимости кредита необязательно означает прямой рост процентных ставок, отметил зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. По его словам, банки могут менять набор дополнительных услуг и их стоимость, в том числе условия страхования и комиссий. Однако для клиента итоговый результат остается тем же — увеличение расходов на обслуживание займа.

Одной из причин роста стоимости кредитов стало повышение расходов банков на привлечение средств, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. В июле финансовые организации пересмотрели ожидания относительно дальнейшей динамики ключевой ставки на фоне усиления инфляционных рисков, что отразилось и на депозитной политике.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить