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сегодня, 07:23
Банки вновь подняли минимальные ставки по потребкредитам до 21%
ПСК показывает совокупную стоимость кредита для клиента. Помимо процентов, в нее могут входить расходы на страховку, комиссии за обслуживание и ведение счетов, выпуск банковских карт и другие обязательные платежи. Поэтому повышение этого показателя означает рост общей переплаты заемщика, даже если непосредственно процентная ставка по ссуде не изменилась.
Рассчитывать на минимальную стоимость займа могут в основном клиенты с хорошей кредитной историей, высоким доходом и небольшой долговой нагрузкой. Для остальных заемщиков фактическая ПСК обычно оказывается ближе к среднерыночному уровню, поскольку банки оценивают их как более рискованных.
При этом увеличение полной стоимости кредита необязательно означает прямой рост процентных ставок, отметил зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. По его словам, банки могут менять набор дополнительных услуг и их стоимость, в том числе условия страхования и комиссий. Однако для клиента итоговый результат остается тем же — увеличение расходов на обслуживание займа.
Одной из причин роста стоимости кредитов стало повышение расходов банков на привлечение средств, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. В июле финансовые организации пересмотрели ожидания относительно дальнейшей динамики ключевой ставки на фоне усиления инфляционных рисков, что отразилось и на депозитной политике.
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