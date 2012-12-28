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46 минут назад
На Аляске на жилой район рухнул самолет с людьми на борту
Чартерный самолет с восемью людьми на борту потерпел крушение 21 августа в районе удаленной радиолокационной станции на западе Аляски.
Руководитель регионального отделения NTSB Клинт Джонсон подчеркнул, что о состоянии всех находившихся на борту людей пока нет информации. Предварительно, самолет рухнул при заходе на посадку на мыс Кейп-Ньюнхем.
Аляскинский координационный центр спасательных работ сообщил о начале поисково-спасательной операции.
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