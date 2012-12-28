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сегодня, 11:39
Минздрав с 1 сентября обновит правила при проведении диспансеризации
Врачи будут обязаны вносить в карту информацию о липидном профиле пациента.
В документе отмечается, что при оценке липидного профиля врачи начнут определять концентрации холестерина ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, а также уровень триглицеридов.
Кроме того, в рамках диагностики медики станут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца.
Также после второго этапа прохождения диспансеризации в медицинской карте пациента отразят результаты осмотра дерматовенерологом и данные ультразвукового исследования брюшной аорты, — передает РИА Новости.
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