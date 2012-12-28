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В России
51
44 минуты назад

«Известия» сообщают о переходе российских вузов на новую модель образования

С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе.

С 1 сентября 2026 года российские вузы начнут внедрять обновленную модель высшего образования, которая станет альтернативой Болонской системе. Законодательные изменения уже приняты, а сама реформа проходит апробацию в рамках пилотных проектов в ряде университетов, — пишут «Известия».

Ключевым изменением станет постепенный отход от классического деления на бакалавриат и магистратуру. Вместо этого формируется более гибкая структура подготовки специалистов, ориентированная на потребности экономики и приоритеты государства.

Срок получения базового высшего образования составит от 4 до 6 лет в зависимости от специальности, а специализированное — 1–3 года и фактически представит собой обновленную магистратуру с профессиональными, управленческими и исследовательскими направлениями.

Отмечается, что переход на новую систему высшего образования в 2026 году не стал резким решением, к нему страна шла несколько лет. Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году, затем разработали план реформы, а позже запустили пилотные проекты в шести университетах, где новую модель опробовали на практике. Соответственно, переход будет поэтапным, что позволит вузам адаптировать образовательные программы без резких изменений для уже обучающихся студентов.

Реформа направлена на создание самостоятельной модели высшего образования с сохранением накопленного опыта предыдущих десятилетий. Как пояснил академический директор образовательной платформы «Юрайт», кандидат исторических наук Александр Сафонов, смысл преобразований заключается в формировании альтернативы Болонской системе при сохранении ее эффективных элементов.

«В основу новой системы заложено максимальное соответствие получаемого высшего образования требованиям рынка труда и определяемым государством приоритетам — сегодня под ними понимаются инженерия, ИТ, педагогика, сельское хозяйство и медицина», — отметил он.

Уточняется, что к разработке образовательных программ подключаются работодатели, прежде всего крупные компании и государственные структуры. Программы становятся более гибкими по срокам и дают больше возможностей для сочетания разных специальностей.

Одной из особенностей новой системы станет изменение подхода к формированию образовательных программ. Они будут более гибкими по срокам и содержанию, а также позволят сочетать различные направления подготовки.

Ожидается, что это повысит практическую направленность обучения и приблизит его к реальным задачам экономики. Эксперты считают, что такая трансформация даст студентам больше возможностей для трудоустройства по специальности.

«Для абитуриентов сужается выбор специальностей даже по платным форматам. Увы, неизбежно вырастет стоимость обучения», — указал Сафонов.

По его оценке, окончательные выводы о результатах реформы можно будет сделать не ранее 2030 года, поскольку Минобрнауки продолжает корректировать параметры новой системы.

Вопрос о признании уже полученных дипломов остается одним из ключевых для выпускников и студентов. Эксперты подчеркивают, что документы о высшем образовании сохранят свою юридическую силу и не утратят значимости.
вузы
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