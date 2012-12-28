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В России
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37 минут назад
Провайдеров предложили штрафовать за нарушение правил работы в жилых домах
С 6 августа 2026 года в России действует закон, предусматривающий штрафы для управляющих организаций (от 100 до 500 тыс. рублей) и их должностных лиц (от 10 до 40 тыс.), если те не позволяют интернет-провайдерам провести свои сети в дома. Но при этом для нарушающих правила связистов ответственность не предусмотрена, следует из материалов комитета ТПП.
Провайдеры должны проводить работы в домах в соответствии с согласованным проектом, уведомлять УК о работах, маркировать свои кабели, не наносить ущерб общему имуществу дома. Но эти правила регулярно нарушаются, отметила зампредседателя комитета ТПП Сусана Киракосян. При этом для управляющих компаний ответственность предусмотрена, а для операторов за нарушение правил она не установлена, указала она.
Доводы комитета Торгово-промышленной палаты обоснованы, считает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.
«Введение в июле 2026 года крупных штрафов для управляющих организаций за недопуск провайдеров создало выраженный правовой дисбаланс, при котором УК несут строгую ответственность, а операторы связи фактически избавлены от административного надзора при повреждении общего имущества», — полагает он.
Операторы с доводами комитета ТПП не согласны. Это еще одно предложение из череды не несущих никакой смысловой нагрузки и новизны для развития экономики страны, бизнес-среды или отрасли связи, уверен генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков.
«Операторы — как бизнес-единицы работают много лет в рамках закона «О связи», СНиП, и других документов. Нормы есть, они работают. С учетом ранее принятых решениям в отрасли связи, средний месячный чек абонента и так вырос с 400 до 1 тыс. –1,2 тыс. рублей. Теперь многие эксперты прогнозируют рост до 5 тыс. рублей», — подчеркнул он.
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