Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Происшествия
«Тьфу-тьфу, сегодня на заправке нас благодарят!»
Общество
С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвинения
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Общество
Избитому в парке 16-летнему велосипедисту провели сложную четырёхчасовую операцию
Происшествия
Рабочий застрял на вершине строительного крана — его снимали спасатели
Происшествия
Искусственный интеллект подвел липчан под штрафы за парковки на законных основаниях
Общество
Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
Общество
Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево реализуют на аукционе
Общество
В Липецке затопило участковый пункт: полиция судится с управляющей компанией
Общество
Читать все
Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево реализуют на аукционе
Общество
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Происшествия
Студентка отсудила пенсию по потере кормильца – своего отца
Общество
Четырехполоску на елецкой трассе сузят до двух полос у въезда в Липецк
Общество
За 22 пачки сигарет без электронных документов — штраф в 100 000 рублей
Происшествия
Конфликт в бане закончился травмой позвоночника: 20-летнего липчанина ждет суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск
Общество
С вечера четверга и по пятничное утро в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
1 млн подключений за три месяца: вайфай от НЛМК в парках пользуется популярностью у липчан
НЛМК Live
Читать все
В России
44
31 минуту назад

Численность медведей в России выросла в 2,3 раза с 1990 года

В России численность бурых медведей с 1990 года увеличилась в 2,3 раза, сообщили «Известиям» в Минприроды.

«По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность бурого медведя в России по состоянию на 2026 год составляет 307,9 тыс. особей», — отметили в ведомстве.

В Минприроды указали, что больше всего бурых медведей обитает в Сибири и на Дальнем Востоке. Участившиеся выходы хищников к людям связаны не только с ростом их численности, но и с формированием у животных устойчивой связи между присутствием человека и доступностью пищи.

«Категорически недопустимы подкармливание медведей, оставление остатков еды. Хищников привлекают стихийные свалки в местах концентрации отдыхающих, несвоевременный вывоз отходов, и в целом открытый доступ к остаткам пищи на территориях туристических баз и дачных поселков», — подчеркнули в ведомстве.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить