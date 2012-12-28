Фонд «Милосердие» дарит вторую жизнь уникальному уголку природы

В Липецке, в самом сердце города, при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» начинает преображаться Каменный лог. Там, где ещё недавно царили запустение и мусор, уже этой осенью появятся новые скалолазные маршруты и тренировочная площадка.

Липецк по-своему уникален: выходы скальных пород прямо в городской черте — редкость, которой больше нет нигде в центре России. Эти скалы как молчаливые свидетели истории стали частью городского пейзажа. Но время и небрежность сделали своё дело, живописные склоны зарастали и замусоривались, а дожди и ветер постепенно разрушали их. Природная территория, которая могла бы стать гордостью города, оказалась в плачевном состоянии.

Волонтёры программы «Стальное дерево», взявшиеся за этот проект, решили спасти уникальное пространство и одновременно подарить городу новую точку притяжения. Для альпинистов и скалолазов это будет площадка для тренировок и место силы, где можно почувствовать связь с природой и испытать себя. Инициативу горячо поддержали и спортсмены, и жители ближайших улиц. Ведь речь идёт не только о спорте, но и о возвращении городу красоты и порядка.

Начало работ было непростым. Состояние скального массива вызывало тревогу. Дождевые потоки размывали грунт, склоны скрывались под зарослями и мусором. Чтобы вернуть территории жизнь, потребовались самоотверженность волонтёров и серьёзная техника. Мусор вывезли на полигон для безопасной утилизации. Кроны деревьев проредили, чтобы вернуть воздуху и свету доступ к склонам. На крутых участках уложили георешётку, на пологих — провели террасирование. Грунт укрепили где-то стальной сеткой, где-то высадкой газонной травы. А там, где земля особенно уязвима, планируют посадить вьющиеся растения, корни которых станут естественной опорой, а листья — щитом от ливней.

Сейчас волонтёры трудятся над территорией под скалами. После расчистки сюда привезут песок и чернозём, высадят газон, организуют удобные подходы. Совсем скоро липецкие скалолазы смогут тренироваться на десяти новых маршрутах — разных по сложности, чтобы и новички, и опытные спортсмены нашли для себя подходящий вызов.

«Этот проект не только помогает сохранить живописный уголок города, но и вовлекает людей в общее доброе дело, — делится исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. — Инициатива волонтёров — первый шаг к созданию полноценного спортивно-туристического кластера, где со временем разные спортивные объекты может объединить в единый маршрут благоустроенная экотропа».

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