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В России
74
сегодня, 11:48

Новак сообщил о начале импорта топлива

Правительство также приняло нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса.

Россия уже начала импорт топлива, а правительство приняло необходимые нормативные акты для увеличения его производства, — рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо», — отметил он.

Правительство разрешило выпускать дополнительное топливо более низкого экологического класса — Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Власти вместе с регионами и нефтяными компаниями контролируют ситуацию на топливном рынке, — пишут «Известия».

Также Новак подчеркнул, что возникшие сложности носят временный характер. По его словам, они связаны со второй стадией ремонта ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
топливо
импорт
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