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В России
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сегодня, 11:48
Новак сообщил о начале импорта топлива
Правительство также приняло нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса.
«Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо», — отметил он.
Правительство разрешило выпускать дополнительное топливо более низкого экологического класса — Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Власти вместе с регионами и нефтяными компаниями контролируют ситуацию на топливном рынке, — пишут «Известия».
Также Новак подчеркнул, что возникшие сложности носят временный характер. По его словам, они связаны со второй стадией ремонта ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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